Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Грузия является верным союзником США и ценит поддержку со стороны Конгресса. Так 17 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария на своей странице в соцсести Twitter прокомментировал свой телефонный разговор с американским сенатором Дэвидом Пердью.

«Грузия является верным союзником США. Мы ценим четкую поддержку Конгресса в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии», — отметил Гахария в своем сообщении.

Глава грузинского правительства также написал, что в ходе разговора указал на растущую динамику отношений в сотрудничестве «двух великих народов».

Стоит отметить, ранее сообщалось, что во время беседы Гахария и Пердью особое внимание уделили роли Грузии в Черном море.

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