Москва, , 12:54 — REGNUM Количество аварий с участием автобусов, перевозящих детей, остаётся в России высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Несмотря на принимаемые меры, количество аварий с участием перевозящих детей автобусов, повлёкших тяжкие последствия, остаётся значительным», — заявил Краснов.

«В республиках Ингушетия, Мордовия, Пермском крае, Самарской области перевозки детей осуществлялись транспортом с неисправностями, при которых его эксплуатация вообще запрещена», — указал он.