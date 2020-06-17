Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Посольство Украины в США поддержало инициативу украинского отделения компании McDonald's убрать из автоматов самообслуживания возможность выбора русского языка. Соответствующее сообщение опубликовано 16 июня на странице посольства в социальной сети Twitter.

«Мы всецело понимаем McDonald's, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твёрдую позицию в отношении украинского языка в меню отделений McDonald's на Украине», — сказано в сообщении.

Чиновники призвали «изучать украинский язык» вместе с McDonald's.

Напомним, инициатива компании вызвала возмущение русскоязычных жителей Украины. Многие из них начали призывать к бойкоту известной сети ресторанов быстрого питания.

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