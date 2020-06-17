Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM В Смольном сожалеют, что не могут повысить транспортный налог для петербургских автовладельцев. Об этом заявил 17 июня вице-губернатор Эдуард Батанов на пленарном заседании ЗакСа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петербург эпохи коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Тему поднял депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), который назвал очень большой задолженность по транспортному налогу среди физических лиц, со ссылкой на отчет Контрольно-счетной палаты.

Депутат предположил, что транспортный налог воспринимается гражданами как несправедливый, а ставки — как слишком высокие для определенных категорий населения. Он поинтересовался, не считает ли Батанов это поводом для пересмотра подхода к начислению налога через принятие соответствующего закона Санкт-Петербурга.

«Я бы ответил коротко: жаль, что мы не можем еще повышать ставки налога», — сказал Батанов.

По его данным, собираемость транспортного налога в Петербурге составляет примерно 85%, а долги являются «накопленным итогом».

«Конечно, я не считаю наши ставки высокими, просто переведите на количество литров бензина и вы всё поймете. Переведите на стоимость технического обслуживания, и вы всё поймете. В себестоимости владения это очень маленькая сумма», — сказал Эдуард Батанов.

Он предложил перевести все сервисы по уплате налогов в электронную форму, так как петербуржцы к такому уже готовы.