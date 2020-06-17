Москва, , 12:42 — REGNUM В 2019 году в ряде регионов России обнаружены массовые нарушения законов по части привлечения и использования пенсионных накоплений граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Генеральная прокуратура в 2019 году провела проверки соблюдения законодательства в сфере обязательного пенсионного страхования. Их результаты свидетельствуют о массовом нарушении законов в части привлечения и использования пенсионных накоплений», — заявил Краснов.

Так, установлены случаи фальсификации договор без согласия граждан накоплений из Пенсионного фонда РФ в негосударственные пенсионные фонды.

«По всем фактам подобных злоупотреблений республика Башкортостан, Коми, Мордовия, Краснодарском крае, Амурской, Иркутской областях и других регионах возбуждены уголовные дела», — указал он.