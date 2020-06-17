Киев, 17 июня 2020, 12:44 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку до осени, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 16 июня в эфире телеканала NewsOne.
Парламентарий рассказал, что правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде Украины закон, позволяющий повышать тарифы на коммунальные услуги, а также взыскивать пени с неплательщиков.
Он отметил, что Шмыгаль не способен предложить меры по выведению украинской экономики из кризиса и не может решить самые элементарные проблемы с налогами и таможенными сборами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что не ожидает отставки и работает с полной самоотдачей. Он также пообещал не заниматься популизмом.
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