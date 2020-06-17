Киев, , 12:44 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку до осени, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 16 июня в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий рассказал, что правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде Украины закон, позволяющий повышать тарифы на коммунальные услуги, а также взыскивать пени с неплательщиков.

«По этому иезуитскому закону можно реструктуризировать долги, накопившиеся к 1 октября 2020 года на пять лет. Но с 1 ноября вас новыми долгами правительство и прибьёт к земле — но уже по-настоящему: с пеней, штрафами и доступом к вашему имуществу», — рассказал Дубинский.

Он отметил, что Шмыгаль не способен предложить меры по выведению украинской экономики из кризиса и не может решить самые элементарные проблемы с налогами и таможенными сборами.

«До осени Шмыгаль не дотянет. Это уже не вопрос политики, а выживания страны. Другими словами, за рулём автомобиля, несущегося к пропасти, абсолютно некомпетентный человек, который очень хотел стать премьером, влез в это кресло и теперь не хочет из него вылезать», — считает Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что не ожидает отставки и работает с полной самоотдачей. Он также пообещал не заниматься популизмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины пообещал не заниматься популизмом