Москва, , 12:35 — REGNUM Эпидемия коронавируса показала острую проблему дефицита медицинских кадров в ряде регионов России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Серьёзную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников. Например, в Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы на 40%. Средним медицинским персоналом, врачами — на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась. Такие примеры не редкость», — заявил Краснов.

Другой значимой проблемой многих регионов России стали закупки дорогостоящего медицинского оборудования, которое долгое время простаивало без дела, указал он.

«Это и в прежние годы негативно отражалось на своевременности, качестве и доступности медицинской помощи. В современных же условиях указанные проблемы обнажились ещё сильнее», — указал Краснов.