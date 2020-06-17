Бишкек, , 12:33 — REGNUM Парламент Киргизии поддержал единственного выдвинутого коалицией парламентского большинства кандидата на должность премьер-министра — Кубатбека Боронова, до настоящего времени занимавшего пост вице-премьер-министра страны.

Также законодательное собрание большинством голосов одобрило новую программу правительства и его состав.

За назначение Кубатбека Боронова на пост премьер-министра проголосовали 105 из 116 присутствовавших на заседании депутатов, против — только два. Всего в парламенте числятся 120 депутатов.

Спикер парламента Дастан Джумабековнов отметил, что новому премьер-министру и правительству «оказано высокое доверие» и выразил надежду на то, что министры «смогут это доверие оправдать».

Новый премьер поблагодарил парламентариев от имени всех членов правительства и пообещал «работать честно».

ИА REGNUM напоминает, что прежний премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев покинул свой пост в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в соучастии в продаже радиочастот по заниженной цене.