Москва, , 12:30 — REGNUM В ряде регионов России дорогостоящее медицинское оборудование долго простаивало и не сразу вошло в эксплуатацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Республика Дагестан, Карелия, Чеченская республика, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями долгое время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования», — заявил Краснов.