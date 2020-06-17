Москва, , 12:29 — REGNUM Оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения России справиться с растущей нагрузкой из-за эпидемии коронавируса, однако оказание услуг на надлежащем уровне обеспечивается не везде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

«Как показывает ситуация, оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения справиться с возникающей нагрузкой. Однако не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на надлежащем уровне», — заявил Краснов.

«Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы. Проверки прошлого года показали, что здания многих фельшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудное», — указал он.