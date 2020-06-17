Киев, , 12:28 — REGNUM

Введение в строй «Северного потока — 2» — не помеха новому контракту на транзит российского газа через Украину, а вот враждебные действия Украины в отношении России могут стать непреодолимым препятствием, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 июня, комментируя высказывания главы оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Как сообщалось ранее, Макогон в интервью местным СМИ заявил, что «Газпром» на фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину начал демонтаж труб у границы двух стран. Российская компания хочет таким образом «уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», добавил он.

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«Этот Макогон, как и большая часть современной украинской элиты, — просто мелкий провокатор. Абсолютно безответственная личность, зарвавшаяся в своём желании навредить России.

Понятно, что «Газпром» будет сохранять приверженность имеющемуся пятилетнему контракту на поставку российского газа в Европу через Украину в согласованных объёмах: 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.

Точно так же очевидно, что речь идёт о работах по приведению российской газотранспортной инфраструктуры, созданной в те времена, когда гораздо большие объёмы газа в Европу направлялись по маршруту через Украину, в соответствие с новыми реалиями. Если бы отношения между газовыми операторами Украины и России были нормальными, то украинская сторона знала бы об этих планах заранее.

Выглядит Украина в этой ситуации глупо — всё очень похоже на сцену из «Бриллиантовой руки»: «Шеф, всё пропало!» .

Пока ещё не всё пропало, но может пропасть. И Киев настойчиво работает в том направлении, чтобы нового пятилетнего контракта на транзит российского газа в 2025 году уже не было. Введение в строй «Северного потока — 2» такому контракту не помеха. А вот враждебные действия Украины в отношении России могут стать непреодолимым препятствием.