Киев, , 12:31 — REGNUM Украина рассчитывает, что в ближайшие месяцы состоится встреча лидеров «Нормандской четвёрки», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 17 июня в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, Украина сделала всё, чтобы выполнить прежнее соглашение по Донбассу, а новая встреча нужна для того, чтобы выработать «чёткие договорённости».

«Если нормандская встреча состоится, это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент [Украины] Владимир Зеленский — конкретный человек», — отметил Ермак.

Он также отметил, что Зеленский чётко осознаёт «красные линии» в отношении Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре условия, которыми Украина не поступится в рамках переговоров по Донбассу. У региона не должно быть никакой возможности блокировать решения Киева, Украина не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР, ВСУ должны взять под контроль донбасско-российскую границу, а Народная милиция — куда-то исчезнуть.

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