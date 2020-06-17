Киев, , 12:24 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть стратегия построения государства — не дать возможности появляться «уездным княжествам», заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

Свое высказывание чиновник сделал в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 17 июня.

Ермак подчеркнул, что план Зеленского — «не допустить даже на йоту» оснований для федерализации Украины.

В этом контексте чиновника спросили о недавнем высказывании Зеленского о том, что мэры, которые выступают против позиции центральной власти, являются «антиукраинцами» и «сепаратистами».

"Президент говорил о тех мэрах, которые в борьбе за власть идут на нарушение закона, на сознательный саботаж какого-либо сотрудничества с кабинетом министров… Но если человек пользуется популярностью у своих жителей, действует в рамках действующего законодательства, не связан с какими-то коррупционными скандалами, с криминалом, президент готов выстраивать с такими руководителями нормальные отношения», — уточнил Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из последних интервью Зеленский заявил, что мэры в принципе не могут быть против президента, против вертикали власти, потому что «это против государства, это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией». В октябре этого года на Украине должны состояться местные выборы.