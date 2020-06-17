Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Американский эсминец «Портер» класса «Арли Бёрк» начал переход через черноморские проливы в преддверии учений НАТО. Об этом сообщает 17 июня пресс-служба 6-го флота ВМС США.

«Эсминец Porter взял курс на север и начал переход через проливы в Чёрное море», — сообщили во флоте.

В Чёрном море эсминец будет выполнять штатные морские задачи и участвовать в тренировках с союзниками и партнёрами НАТО. Среди них — Турция, Румыния, Болгария, Грузия и Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец «Портер» заходил в Чёрное море в апреле 2020 года. В начале мая вместе с эсминцами «Рузвельт» и «Дональд Кук» он зашёл в Баренцево море.

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