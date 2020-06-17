Москва, , 12:19 — REGNUM Совфед намерен обратиться в правительство РФ с просьбой разработать законопроект об ускоренной реновации ветхого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Прежде всего, предлагается провести реновацию пятиэтажек и другого ветхого и непригодного жилья.

«Речь идет о домах шестидесятых-семидесятых годов. Нам нужен закон, который бы создал экономические механизмы в том числе для ускоренной реновации ветхого жилья», — заявила Матвиенко в ходе «правительственного часа» с участием главы Минстроя Владимира Якушева.

«Надо программу реновации по всей стране (распространить), выработать правила, принять законы, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов», — отметила сенатор.

На рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, предлагающих механизмы реновации для всех регионов России, а не только Москвы.

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