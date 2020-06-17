Рим, , 12:15 — REGNUM В Италии прокуратура начала расследование возможного финансирования популистской партии «Движение 5 звезд» со стороны властей Венесуэлы. Об этом 17 июня сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что в настоящее время в деле нет подозреваемых. Кроме того, даже если незаконное финансирование партии имело место быть, то истек срок давности (шесть лет).

Напомним, ранее несколько европейских СМИ сообщили, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы в 2010 году оказал итальянскому популистскому «Движению 5 звезд» финансовую поддержку в размере 3,5 млн евро.

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