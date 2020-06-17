Киев, , 12:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о походе на второй срок, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 17 июня в интервью изданию «Левый берег».

Он отметил, что думать о переизбрании Зеленскому следует ближе к концу первого срока правления:

«Моё мнение…: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено», — сказал Ермак.

Он также отметил, что у Зеленского «настолько грандиозные планы», что для их реализации может не хватить нескольких президентских сроков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Кирилл Молчанов заявил, что Зеленский сел на «гуманитарный поезд» своего предшественника, экс-президента Украины Петра Порошенко и едет на нём, забыв о предвыборных обещаниях.

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