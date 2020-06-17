Подгорица, , 12:12 — REGNUM Декан факультета политических наук университета Черногории Милан Маркович считает, что предвыборная компания в парламент в стране уже идет полным ходом. Днем ранее президент Черногории Мило Джуканович сообщил, что выборы состоятся или в конце августа 2020 года, или в начале сентября,

«Де-факто избирательная кампания уже началась, но после объявления выборов ожидается еще интенсивная повестка. Нас ждёт жаркое политическое лето», — отметил эксперт в комментарии национальному телевидению RTCG.

По словам Марковича, отсутствие оппозиции на переговорах о выборах с президентом и главой парламента Мило Джукановичем и Иваном Брайовичем можно прокомментировать по-разному.

«Самое главное, что главы государства и парламента выполнили свой долг. Другая сторона, те, кто был приглашен, некоторые ответили, некоторые — нет», — сказал Маркович.

Когда эксперта спросили, как может разрешиться ситуация с протестами против о закона о свободе вероисповедания, Маркович напомнил о предложении премьер-министра Душко Марковича и президента Сербской православной церкви отложить применение закона до решения конституционного суда и европейских судов, которое не было принято.

«Поскольку это предложение не было принято, то настало время для институционального решения этой проблемы», — отмечает Маркович.

Также считает объединение оппозиции в Черногории нереальным, потому что оно состоит из разных партий.

«Я могу сказать, что у нас есть партии, ориентированные на «Великую Сербию», которые часто демонстрируют свою лояльность по отношению к другому государству, а с другой стороны у нас есть суверенные партии, поэтому эта связь, как мне кажется, невозможна», — сказал Маркович.