Киев, , 11:54 — REGNUM Решение о выдвижении на второй президентский срок будет принимать исключительно лично Владимир Зеленский, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег».

Материал опубликован сегодня, 17 июня.

«Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено», — заявил Ермак.

Вместе с тем, глава офиса президента признал, что на сегодняшний день у президента Зеленского настолько «грандиозные планы», что и «четырех сроков не хватит».»Но для него в первую очередь важно мнение людей», — добавил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной кампании-2019 и сразу после победы на выборах Зеленский много раз публично заявлял, что пришел на пост главы государства на одну каденцию. Однако на пресс-конференции 20 мая он уже дал понять, что думает о втором президентском сроке.