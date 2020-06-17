Киев, , 11:38 — REGNUM У некоторых членов НАТО был план сорвать предоставление Украине статуса партнера Альянса с расширенными возможностями, заявил сегодня, 17 июня, в эфире одной из радиостанций глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии уточнил, что решение о присоединении Украины к программе принималось по процедуре умолчания — то есть, оно считалось принятым, если до конкретной даты никто из членов НАТО не высказал возражения.

«Мы знаем, что чесались руки кое у кого эту процедуру нарушить… но нам все же удалось предотвратить такой сценарий», — заявил Кулеба, не уточнив, о каких конкретно странах идет речь.

Глава МИД уточнил, что по данному вопросу было сопротивление «влиятельных игроков», но все же, подчеркнул министр, Украине удалось достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу и «превратить «нет» в «да».

»А это значит, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата», — резюмировал представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 12 июня было объявлено — Украина получила статус члена программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Соответствующую заяку Киев подал в январе 2020 году. В комментарии Альянса подчеркивалось, что в новом статусе Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей, что включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией. Кроме того, отмечалось, что это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО.

Стоит отметить, что последние годы главным «тормозом» Украины в НАТО является Венгрия — из-за конфликта по языковому вопросу Будапешт традиционно блокирует многие мероприятия и инициативы, касающиеся Киева.