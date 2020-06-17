Джакарта, , 11:38 — REGNUM Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лим Джок Хой заявил в Джакарте, что АСЕАН и Южная Корея готовы сотрудничать в ликвидации чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, включая инфекционные заболевания, сообщает Antara.

«Это будет основной областью сотрудничества в рамках нового плана действий АСЕАН — Южная Корея на 2021−2025 годы, который будет принят на встрече министров иностранных дел в августе», — отметил Дато Лим Джок Хой.

«Я думаю Южная Корея — это модель, с которой мы надеемся продолжить сотрудничество», — добавил Генеральный секретарь АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, представители МИД Южной Кореи провели серию двусторонних видеоконференций с представителями стран АСЕАН, с которыми обсудили ситуацию с коронавирусом, а также пути развития сотрудничества.

Подробнее в материале: Предствители Южной Кореи и стран АСЕАН обсудили ситуацию с коронавирусом

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