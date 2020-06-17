Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект, призванный усовершенствовать механизмы противодействия экстремистской деятельности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

На Минюст возлагается обязанность по утверждению порядка ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Министерство также должно разработать порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.