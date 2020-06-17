Посёлок Домбаровский, Оренбургская область, , 11:34 — REGNUM В Домбаровском районе Оренбургской области совет депутатов не согласовал кандидатуру Андрея Марбаха на пост исполняющего обязанности главы муниципального образования, сообщает orenburg.media.

По данным СМИ, кандидатура бывшего заместителя уволенного главы Валерия Швиндта прошла согласование в Доме Советов, однако не нашла поддержки среди районных депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Домбаровском районе разразился скандал вокруг изъятия детей из многодетной семьи при участии органов опеки и полиции. Случай получил федеральную огласку и большой резонанс. 4 июня Валерий Швиндт подал заявление об отставке, которую депутаты приняли.

Вслед за Швиндтом об увольнении заявил его первый заместитель — Георгий Маер. Перед увольнением Швиндт успел завизировать заявление, но до отставки Маер полагалось двухнедельная отработка в качестве и.о. главы Домбаровского района.

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