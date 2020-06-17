Нью-Дели, , 11:51 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует обсудить с членами парламентских партий обострение ситуации в Ладакхе. Об этом 17 июня сообщается в заявлении офиса главы правительства.

«Премьер-министр Нарендра Моди призвал членов всех парламентских партий провести встречу 19 июня для обсуждения ситуации на индийско-китайской границе», — сообщается в заявлении.

Встреча состоится в формате онлайн-конференции, в ней примут участия лидеры политических объединений.

Напомним, вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе вспыхнули рукопашные столкновения между индийскими и китайскими пограничниками. С индийской стороны погибли по меньшей мере 20 человек.

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