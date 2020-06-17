Киев, 17 июня 2020, 11:37 — REGNUM Существует четыре условия, на которые Украина не согласна в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 июня в интервью радио «Новое время».
По его словам, Украина будет требовать контроля над границей Донбасса и России. Выборы в регионе должны проходить без присутствия «российских войск или незаконных вооружённых формирований».
Кроме того, у Донбасса не должно быть возможности блокировать какие-либо решения Киева:
Напомним, в числе «красных линий» глава МИД Украины также назвал отказ Киева от прямого диалога с ДНР и ЛНР.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба пообещал жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав», если регион вернётся в состав Украины.
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Отметим, власти Украины отказываются считать граждан Украины, воюющих против Киева, повстанцами и называют их «российскими войсками», хотя войск РФ на территории Донбасса нет.
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