Киев, , 11:37 — REGNUM Существует четыре условия, на которые Украина не согласна в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 июня в интервью радио «Новое время».

По его словам, Украина будет требовать контроля над границей Донбасса и России. Выборы в регионе должны проходить без присутствия «российских войск или незаконных вооружённых формирований».

Кроме того, у Донбасса не должно быть возможности блокировать какие-либо решения Киева:

«Мы стремимся к реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не по российскому сценарию, когда они будут иметь какое-то право вето на общенациональные решения в составе Украины», — добавил Кулеба.

Напомним, в числе «красных линий» глава МИД Украины также назвал отказ Киева от прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Читайте также: В МИД Украины назвали диалог с ДНР и ЛНР «главным камнем преткновения»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба пообещал жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав», если регион вернётся в состав Украины.

Читайте также: Донбасс будет иметь в тысячу раз больше прав и без автономии — МИД Украины

Отметим, власти Украины отказываются считать граждан Украины, воюющих против Киева, повстанцами и называют их «российскими войсками», хотя войск РФ на территории Донбасса нет.

Читайте развитие сюжета: Украина рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» — Ермак