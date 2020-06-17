Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Вопрос побуждения работников бюджетной сферы к открепительному голосованию по поправкам к Конституции обсудили на заседании петербургского Заксобрания 17 июня передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее о поступивших из Петербурга жалобах на петербургских чиновников сообщили в ЦИК.

На пленарном заседании ЗакСа тему затронул «яблочник» Борис Вишневский после того, как председатель комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок выразил уверенность в том, что большинство петербуржцев поддерживают поправки в Конституцию. У Вишневского возникли в этом сомнения.

«И я совершенно уверен, что в этом точно сомневается наша городская администрация. Почему? Потому что сейчас развернуто массовое принуждение работников бюджетной сферы <…> Этими сообщениями переполнены соцсети и СМИ, о том, что работников бюджетных организаций заставляют открепиться по месту жительства, прикрепиться по месту работы и голосовать досрочно. Эти указания не скрываются, которые поступают от чиновников. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко открыто говорит: «Да, рассылаем такие указания, а что такого», — заявил Вишневский.

Накануне Сухенко действительно признал в СМИ факт веерной рассылки по подведомственным учреждениям с предложением к сотрудникам открепиться по месту жительства и вместе проголосовать по месту работы. Вишневский считает это применением административного ресурса.

«В одном из госучреждений культуры работникам прямо сказали: вы получаете зарплату от государства, поэтому будьте любезны, исполняйте распоряжения», — заявил депутат.

Ранее оппозиционер также обнародовал письмо от сотрудницы комитета по культуре, которая требует заполнять некую таблицу по откреплениям и отчитываться перед ней.

«В приложении — таблица (мне ее прислали) из 119 подведомственных Комитету по культуре учреждений с указанием, кто куда должен прикрепиться», — писал парламентарий.

Похожие письма, как утверждает Вишневский, получены им из одного из театров, а также из библиотеки им. Лермонтова: работникам библиотек якобы предлагается проголосовать 25−26 июня на участке №2190.

Напомним, ранее в ЦИК Из Петербурга поступили жалобы на чиновников Жилищного комитета и комитета по культуре Смольного, администраций Кировского и Курортного районов, а также на руководство медицинских учреждений Кировского района. Речь в них идет о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.

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