Конакри, , 11:43 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде объявил об ослаблении некоторых ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телеобращение президента к нации.

В своем обращении президент заявил, что места отправления культа будут вновь открыты с 28 июня в районах, где не было зарегистрировано случаев заражения.

Школьники, которые должны сдавать экзамены, а также студенты университетов возобновят обучение 29 июня. На первом этапе возобновления занятий будет внедрено социальное дистанцирование и ношение масок.

Ношение масок в общественных местах является обязательным в западноафриканской стране, а в ночное время в Гвинее действует комендантский час с 23:00 до 04:00 по местному времени.

В стране было подтверждено 4572 случая заражения коронавирусом, в том числе 26 случаев с летальным исходом.