Сеул, , 11:30 — REGNUM Представители МИД Южной Кореи провели серию двусторонних видеоконференций с представителями стран АСЕАН, с которыми обсудили ситуацию с коронавирусом, а также пути развития сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, первая онлайн-встречи с представителями МИД Брунея состоялась 5 апреля, за ней последовали видеоконференции с представителями Индонезии и Сингапура. 16 июня состоялась встреча с представителями МИД Таиланда.

Отмечается, что представители стран также обсудили вопросы относительно упрощения процедуры въезда для бизнесменов, поддержки цепочки поставок, развитие сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН в сфере экономики и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава МИД Кореи провела телефонный разговор с генеральным секретарём Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которым обсудила пути укрепления сотрудничества.

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