Москва, , 11:20 — REGNUM Совфед до 15 сентября ждет от замглавы Минэкономразватия Сергея Назарова отчета о строительстве в Евпатории детского оздоровительно-реабилитационного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

«Записываем в стенограмму. Поручение вам, как заместителю министра, курирующего Крым, заняться руками этой темой и хватит рассуждать… До 15 сентября ждем конкретного доклада и предложений по федеральному бюджету 2021 года. Закатайте рукава и займитесь конкретно. Это ваше дело», — заявила Матвиенко.

Вместе с тем замглавы МЭР Сергей Назаров отреагировал довольно уклончиво.

«Я не снимаю ответственности с решения ответственности, перекладывать на Минздрав я не хочу. Мы приложим все усилия, чтобы в бюджет деньги заложили. Мы это поддерживаем, и сейчас все, что зависит от нас сделаем», — заявил замминистра.

Спикер Совфеда увязала реализацию поручения президента РФ Владимира Путина по строительству детского оздоровительного центра в Крыму с персональной ответственностью чиновника.

«Покажите класс. Покажете — мы вас будем всячески поддерживать, не покажете — тогда будем оценивать как недостаточную профессиональную компетентность целого заместителя министра экономического развития всей Российской Федерации. Хватит. Принимаете такое решение? Можете отказаться, заодно и от должности», — указала Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что в Евпатории на базе нескольких санаториев построят реабилитационный центр для детей. Строительство планировали выполнить с 2021 года по 2024 годы. По информации главы республики Крым Сергея Аксёнова, реализация проекта будет стоить от 8 до 12 млрд рублей.

«Это плановая прогнозная цифра. Общая ёмкость — тысяча койко-мест. Будет самое современное оборудование. Типовые проекты зарубежные рассматриваются, мне уже дали даже перечень этих проектов. Евпатория будет на самом деле всероссийской детской здравницей, как она и была раньше», — заявлял ранее Аксёнов.

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