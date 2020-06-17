Киев, , 11:27 — REGNUM Необходимость прямого диалога с ДНР и ЛНР является главным препятствием на пути прогресса переговоров по Донбассу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 июня в эфире радио «Новое время».

«Главный камень преткновения, который сдерживает прогресс — это проблема «прямого диалога». Россияне категорически настаивают, что мы должны разговаривать только с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР», а Украина категорически настаивает, что будет разговаривать только с Российской Федерацией», — рассказал он.

Кулеба добавил, что переговоры в любом случае стоит продолжать, поскольку нельзя допустить замораживания ситуации.

Ранее Украина назначила своих «представителей Донбасса» из числа русофобски настроенных журналистов и общественных деятелей, когда-то живших в регионе. Эти люди будут принимать участие в работе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта. Отметим, что у одного из украинских «представителей Донбасса» обнаружили российский паспорт.

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Напомним, Украина не хочет признавать гражданский характер войны в Донбассе и свою ответственность за её начало. По этой причине украинские власти отказываются от переговоров с представителями ДНР и ЛНР, делая вид, что на Донбасс внезапно «напала» Россия.