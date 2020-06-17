Москва, , 11:12 — REGNUM Совфед одобрил закон об особенностях строительства в крымской свободной экономической зоне, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Законом исключается необходимость согласовывать с уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти документацию по планировке территории для размещения объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), до ее утверждения в Крыму и Севастополе.

Одновременно исключается возможность до выдачи разрешений на строительство объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, выполнять подготовительные работы со дня представления проектной документации на указанные объекты для проведения экспертизы проектной документации.