Кейптаун, , 11:12 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что пандемия коронавируса усугубила безработицу в южноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa.

В своем послании ко Дню молодежи Рамафоса призвал молодых людей в стране сотрудничать с правительством в разработке «решений кризиса безработицы».

Он сказал, что правительство теперь стремится к поддержке «инновационного и новаторского духа» среди молодых людей в стране.

«С помощью таких программ, как президентская молодежная инициатива по трудоустройству, Национальная молодежная служба и многие другие, мы хотим поддержать молодых людей страны на пути от зарождения идеи до открытия своего бизнеса», — сказал он.