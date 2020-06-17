Варшава, , 11:07 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда готов посетить США с визитом в случае, если ему сделают соответствующее предложение. Об этом 17 июня сообщил представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире третьего канала Польского радио.

«Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча», — заявил представитель канцелярии.

Также он рассказал, что польская сторона ожидает сегодня такого предложения и рассказал, что о предстоящем визите как правило сообщает принимающая сторона, а не гости.

Кроме этого, Щерский отметил, что польский президент желал бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом целый ряд важных тем, включающих энергетические и военные вопросы сотрудничества двух стран.

«Если до приглашения дойдет, то есть много важных тем для обсуждения президентами», — сказал он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что увеличение военного контингента США в Польше не связано с сокращением числа американских военнослужащих в Германии.