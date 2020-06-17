17 июня 2020 | Время чтения 3 мин

В Финляндии вновь появились свидетельства того, что при Горбачеве в его окружении тайно «за закрытыми дверями» разрабатывались планы продажи Финляндии Карелии.

Анатолий Кошкин, , 10:58 — REGNUM В Финляндии вновь появились свидетельства того, что при Горбачеве в его окружении тайно «за закрытыми дверями» разрабатывались планы продажи Финляндии Карелии. Газета Helsingin Sanomat называет и сумму предполагавшейся сделки — 15 миллиардов долларов. Об этом заявляет в своей книге бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

Финляндия

В публикации, в частности, отмечается: «Летом 1990 года политбюро ЦК КПСС приняло решение согласиться на независимость прибалтийских республик. Сеппинен утверждает, что по такому же принципу обсуждалась и возможность передачи Карелии Финляндии. Он добавил, что Советский Союз таким образом якобы хотел «избавиться» от Выборга, поскольку не имел ресурсов на восстановление территории».

В прошлом году уже появлялись сообщения о такой неприглядной сделке. Тогда в финской прессе появилось признание Андрея Федорова, в 1990—1991 гг. занимавшего должность заместителя министра иностранных дел России (тогда — РСФСР). По его словам, в 1991 году была создана специальная секретная комиссия, в которую входили Геннадий Бурбулис, Андрей Козырев и сам Федоров.

По словам последнего, был составлен список регионов, в которых могли появиться движения, выступающие за автономию, и судьбу которых, возможно, пришлось бы решать на международном уровне. Наряду с Калининградской областью, Курилами и другими приграничными территориями в списке оказалась и Карелия — те земли, что отошли к СССР по итогам войны с Финляндией (согласно Московскому договору 1940 года).

В качестве причины «распродажи России» бывший российский дипломат называл финансовые затруднения, когда в августе 1991 года после фактического перехода власти к команде Бориса Ельцина перед российским руководством остро стояла проблема пустой казны. Потому-де возникла идея пополнить ее за счет распродажи территорий. По словам Федорова, Москва в 1991 году оценила карельские земли в $15 млрд. Также предполагалось продать Курилы японцам и Пыталовский район Псковской области — Латвии (считалось, что за прибалтов расплатятся их новые западные покровители).

Хотя официальный Хельсинки отвергает наличие каких-либо территориальных претензий к России, в публикации утверждается, что и в руководстве Финляндии якобы производились расчеты затрат на покупку выставленных на торги территорий. Так, Финляндия была якобы готова заплатить за Карелию 64 млрд марок ($14 млрд по курсу того времени), а восстановление инфраструктуры на приобретенных у России землях оценивали еще в 350 млрд марок ($77 млрд). Федоров утверждал, что вопрос о Карелии поднимался в той или иной форме до 1994 года.

Как обычно бывает в таких случаях, фигуранты дела «все отрицают». В июле 2019 года бывший государственный секретарь при президенте России Б. Ельцине Геннадий Бурбулис опроверг существование плана по продаже Карелии. А тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал эту информацию «бредом сивой кобылы».

Что касается сделки «купли-продажи» Карелии, автор этих строк может полагаться только на появляющуюся в СМИ информацию. А вот о намерениях Горбачева и Ельцина и их клевретов, скажем так, «обменять» Курильские острова на экономические и финансовые дивиденды знаю не понаслышке.

Хотелось бы верить, что вносимая в Конституцию РФ поправка о недопустимости и преступности отчуждения российской территории в пользу иностранных государств отобьет охоту у политиков торговать землями России. Для этого, казалось бы, достаточно и имеющегося в Основном законе положения 1-й статьи о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Но, видимо, имевшие место в современной России изменения ее границ под видом демаркации и делимитации заставляют четче ввести запрет на такие действия. При этом внесение в поправку допущения изменения границ РФ через процедуру «демаркации, делимитации и редемаркации» требует, на наш взгляд, особого разъяснения случаев применения этих процедур. Ибо уже появляются утверждения, например в Японии, о том, что, дескать, включение уточнения о делимитации не исключает продолжения переговоров о принадлежности Курил. Конституционные положения должны быть четкими и определенными и исключать какие бы то ни было двусмысленности и оговорки.