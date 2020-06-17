Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Утром 17 июня в небе над центром Петербурга состоялась первая тренировка воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Воздушная техника на военном параде в Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Ясная и солнечная погода максимально благоприятствовала военным лётчикам, и жители Петербурга смогли увидеть в парадном строю боевые машины, которые пройдут над городом и в день парада, 24 июня 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в пролёте авиации примут участие экипажи 30 самолетов и вертолетов. Для участия в параде лётчики совершат вылеты с четырех аэродромов в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.

В наземной части парада на Дворцовой площади примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов.

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