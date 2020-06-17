Новосибирск, , 10:55 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали экстренное обращение и. о. главы Болотнинского района Елены Ивановой.

Напомним, Иванова сообщила, что в районе складывается очень тяжёлая обстановка из-за того, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом растёт.

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«По данным, предоставленным ЦРБ, 16 июня 2020 года в инфекционном отделении больницы находились 22 пациента, коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у шести человек. Согласно оперативной информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, Болотнинский район не входит в число лидеров по распространению коронавирусной инфекции, ситуация в районе, как и в целом в регионе, находится под полным контролем министерства здравоохранения Новосибирской области, — цитируют «НГС Новости» заявление минздрава.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области добавили, что «министерство считает комментарий и. о. главы Болотнинского района относительно ситуации по статистическим данным распространения коронавирусной инфекции в муниципальном районе некорректным».

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время диагноз COVID-19 не подтверждён у специалистов социальной сферы.

Напомним, что Елена Иванова сообщила, что, по данным на 16 июня, в районе зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, более 50 пациентов находятся в Болотнинской ЦРБ с признаками инфекции, но без подтверждённого диагноза. Также она указывала, что сложная обстановка сложилась в отделении социальной защиты населения и в Центральной районной больнице, где, по её словам, болеют сами медики.