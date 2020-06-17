Габороне, , 10:55 — REGNUM В столице Ботсваны, Габороне, отменили карантинные меры после того, как большинство из взятых в городе за последнее время тестов на коронавирус оказались отрицательными. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны.

В соответствии с заявлением главы министерства Малаки Тшипаяге, 10 из 16 предполагаемых новых случаев заболевания COVID-19 не подтвердились. Остальные шесть случаев должны быть подтверждены повторно.

Напомним, что 21 мая в Ботсване отменили полный карантин, но ограничения были восстановлены в столице в прошлую пятницу, 12 июня, после того, как поступили сообщения о вероятных новых случаях заболевания COVID-19.