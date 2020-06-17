Москва, , 10:52 — REGNUM Совфед одобрил закон о Национальном центре управления в кризисных ситуациях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Его преобразовывают из подведомственного учреждения в подразделение МЧС России.

В октябре 2019 года НЦУКС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата МЧС.

Предполагается что изменения повысят эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.