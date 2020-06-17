Джакарта, , 10:50 — REGNUM Индонезия стала одним из кандидатов от Азиатско-Тихоокеанской группы на выборах членов Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) на период 2021—2023 годов, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

На выборах Азиатско-Тихоокеанская группа получила три места, чтобы сменить Индию, Японию и Филиппины, членство которых закончится 31 декабря 2020 года.

Новыми членами ЭКОСОС на период 2021—2023 годов также могут стать следующие кандидаты от других региональных групп: Либерия, Ливия, Нигерия, Мадагаскар, Зимбабве, Болгария, Гватемала, Боливия, Аргентина и Мексика, Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Франция.

Выборы пройдут за закрытыми дверями в кулуарах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В случае избрания Индонезия станет членом ЭКОСОС в 12-й раз.

Напомним, последний раз Индонезия была членом ЭКОСОС в период 2012—2014 гг. Индонезия занимала пост президента ЭКОСОС в 1970 и 2000 годах и вице-президента ЭКОСОС в 1969, 1999 и 2012 годах.