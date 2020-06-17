Москва, , 10:41 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Челябинской области, в верхней палате парламента обратили внимание на проблемы трассы.

«Выражаем соболезнования… Если это вопрос качества автодороги, то, конечно, надо заниматься этим», — заявила Матвиенко.

В Совфеде обратили внимание на плохое качество федеральной трассы М-5, где произошло смертельное ДТП. Сенаторы обратили внимание на то, что трасса двухполосная, местами организовано реверсивное движение. Они намерены обсудить реконструкцию дороги с главой Минтранса Евгением Дитрихом.

Накануне в Челябинской области крупное ДТП на трассе М-5 произошло из-за отказа тормозной системы у грузовика. ДТП произошло на 1649-м км автодороги Москва — Челябинск на территории Катав-Ивановского района.

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