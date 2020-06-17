Иерусалим, , 10:34 — REGNUM Лидер израильской партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил о незаконности того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занимает свой пост, передает «7 канал» (Израиль).

По мнению Лапида, человек, находящийся под следствием по обвинению в коррупции, не может занимать пост премьер-министра. И хотя вина Нетаньяху по этому обвинению еще не доказана, Лапид обвиняет главу правительства как очевидного «уголовника», виновного также в подстрекательстве к «запугиванию и угрозе убийством», имевших место в адрес высокопоставленных судейских чиновников.

Лапид также заявил, что он представит законопроект, потенциально грозящий отстранением Биньямину Нетаньяху с поста главы израильского правительства.