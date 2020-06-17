Москва, , 10:24 — REGNUM При соблюдении всех рекомендаций принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию безопаснее, чем сходить в магазин за продуктами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Роспотребнадзор специально разработал рекомендации для ЦИК по мерам защиты от коронавирусной инфекции при проведении общероссийского голосования. И эти меры, я считаю, вполне достаточны», — отметил Огуль.

Если эти рекомендации будут строго соблюдаться, то риск распространения инфекции в ходе голосования будет минимальным, сказал депутат.

Сам он собирается пойти на голосование.