Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Сенатор Соединенных Штатов Дэвид Пердью от лица своего государства в телефонном разговоре с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией пообещал поддержку Грузии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Сенатор Пердью отметил, что поддержка национальных интересов Грузии и вопросов безопасности будет учтена на законодательном уровне — в Акте об авторизации обороны США (закон об оборонном бюджете, прим. — ИА REGNUM), что в очередной раз подтверждает сильную двухпартийную поддержку Конгресса США в отношении Грузии», — сообщает пресс-служба о результатах разговора.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы безопасности. Особое внимание уделили положению в Черном море и в том, насколько важную роль играет там Грузия. Гахария в свою очередь, как сообщает пресс-служба, поблагодарил США за финансовую поддержку укреплению обороны Грузии и за помощь в сфере здравоохранения, в том числе в работе лаборатории Лугара.

Напомним, в Грузии идет спор о том, поддерживают ли в США действующее руководство Грузии. Оппозиция стремиться доказать, что Вашингтон недоволен внутренней политикой Тбилиси, а представители власти утверждают обратное. Каждая из сторон ищет подтверждения своим словам.

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