Сеул, , 10:20 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи уйдет в отставку на фоне ухудшения межкорейских отношений, сообщает KBS.

На пресс-конференции, состоявшейся 17 июня в Сеуле, Ким Ён Чхоль сообщил, что возьмет на себя всю ответственность за ухудшение отношений между странами и уйдет со своего поста.

Министр выразил сожаления относительно того, что не смог воплотить в жизнь желания и ожидания сограждан, мечтающих о мире и процветании Корейского полуострова, а также отметил, что проинформировал администрацию президента о своем решении.

Напомним, что Ким Ён Чхоль вступил в должность министра объединения 8 апреля 2019 года.