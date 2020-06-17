Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В Петербурге на 82-м году жизни скончался политический деятель, профессор СПбГУ, депутат Ленсовета и первых четырех созывов Законодательного собрания Северной столицы Ватаняр Ягья. Об этом на пленарном заседании 17 июня объявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Макарова, Ватаняр Ягья скончался 17 июня.

«Сегодня наш парламент и весь Санкт-Петербург понес тяжелейшую утрату. Ушел из жизни крупный ученый, педагог и политический деятель, один из основателей Законодательного собрания города, депутат Ленсовета и первых четырех созывов петербургского парламента Ватаняр Саидович Ягья. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству, нашей любимой России. Это был человек выдающегося ума и духа», — заявил Макаров. Затем была объявлена минута молчания.

Председатель ЗакСа также выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля науки от имени всех депутатов ЗакСа.

«Во все годы он находил время для активных занятий научной деятельностью, воспитал целые поколения петербургских ученых-востоковедов. Свои знания и талант он активно применял для расширения международных связей Законодательного собрания, завоевания городским парламентом высокого авторитета в мировом сообществе. Ватаняр Саидович Ягья отличался сердечностью, добротой, прекрасным чувством юмора, глубочайшей порядочностью и истинно петербургской интеллигентностью. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — добавил Макаров.