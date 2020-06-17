Москва, 17 июня 2020, 10:05 — REGNUM Совет Федерации принял постановление о досрочном прекращении полномочий сенатора Игоря Каграманяна, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.
Полномочия прекращены с 8 июня 2020 года.
Решение принята в связи с переходом на другую работу — глава правительства РФ Михаил Мишустин 2 июня подписал распоряжение о назначении Каграманяна на пост первого замглавы Минздрава.
Каграманян представлял в верхней палате парламента исполнительный орган государственной власти Ярославской области, являлся первым зампредом комитета Совфеда по социальной политике.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Каграманяна за плодотворную работу.
«Ваша работа оценена не только Совфедом, но и на правительственном уровне», — отметила она.
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