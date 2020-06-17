Варшава, , 10:02 — REGNUM Увеличение военного контингента США в Польше не связано с сокращением числа американских военнослужащих в Германии. Об этом 17 июня сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.

«Тут надо быть точным, чтобы не возникло ошибочное впечатление, что решения США, о которых в последнее время громко сообщают СМИ, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в Германии, связаны каким-либо образом с их присутствием в Польше», — заявил он.

Также глава канцелярии отметил, что численность американского военного контингента в Европе — это дело США, и указал, что польское правительство считает, что чем больше американских военных в Европе, тем лучше, и потому прикладывает все усилия для наращивания на своей территории числа военных из США.

«Здесь многое меняется, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах», — заключил Дворчик.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня депутат парламента Германии Клаус Эрнст заявил, что вооруженные силы США, дислоцированные на территории страны, не вносят вклад в безопасность государства.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, в случае, если Берлин не заплатит за его пребывание на территории страны.