Москва, 17 июня 2020, 09:59 — REGNUM На Украине в течение последних лет отрабатывался новый метод управления за счет прямого господства посредством подчинения большинства меньшинству средствами террора, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, вся система «управляемой демократии», которая строилась на манипулировании и подкупе, пришла в негодность, поэтому начинает обкатываться новый тип власти.
По его словам, в складывающейся ситуации большинство становится терроризуемым со стороны привилегированного меньшинства. Подчинение достигается за счет террора. За ширмой стоят кукловоды, которые манипулируют меньшинством, терроризирующим большинство. По словам Куликова, то, что обкатывалось несколько лет на Украине, рано или поздно будет применяться затем во всем западном мире.