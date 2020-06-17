Москва, , 09:59 — REGNUM На Украине в течение последних лет отрабатывался новый метод управления за счет прямого господства посредством подчинения большинства меньшинству средствами террора, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Берусь утверждать, что формируется новый тип социальной организации, который должен прийти на смену так называемой управляемой демократии, которая длилась последние пять десятилетий», — заявил Куликов.

По его словам, вся система «управляемой демократии», которая строилась на манипулировании и подкупе, пришла в негодность, поэтому начинает обкатываться новый тип власти.

«Я для себя ее называю демократической диктатурой меньшинств». Потому что выбираются меньшинства, в частности, на Украине — националистическое со своими идеологами… Ему даются права и привилегии, а то, что когда-то было государственным аппаратом, судом и спецслужбами, является крышей, обеспечивающей эту самую привилегию… Кстати, если вы посмотрите на Америку — все то же самое», — продолжил эксперт.

По его словам, в складывающейся ситуации большинство становится терроризуемым со стороны привилегированного меньшинства. Подчинение достигается за счет террора. За ширмой стоят кукловоды, которые манипулируют меньшинством, терроризирующим большинство. По словам Куликова, то, что обкатывалось несколько лет на Украине, рано или поздно будет применяться затем во всем западном мире.