Москва, , 09:56 — REGNUM Человечество никогда не сможет найти ответы на все вопросы, которые поставил кризис, вызванный коронавирусом. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, кризис «стал экзистенциальным для всех». Медведев перечислил ряд вопросов, которые поставил этот кризис, подчеркнув, что «на некоторые из них, я почти уверен, мы не сможем ответить никогда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что пандемию коронавируса нельзя победить даже при закрытых границах и отмене коммуникаций между людьми. Сегодня мир живёт в «иной реальности», и в связи с этим ответ на угрозу пандемии должен быть универсальным — в виде «разумного и открытого сотрудничества».

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