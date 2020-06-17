Донецк, , 10:00 — REGNUM Жители ДНР с оружием в руках защищают своё право быть русскими, заявил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин во время прямой линии с жителями региона.

«Для нас это абсолютно чёткое понимание, что нужно принимать свой выбор, делать выбор, и мы его сделали. Донбасс всегда был русский. Мы — русские. Единственное, на чём стоит сделать акцент, — право быть русскими и ощущать себя русским нужно защищать с оружием в руках», — рассказал он.

Пушилин добавил, что валютой ДНР стал российский рубль, русский язык стал единственным государственным, учебные заведения ДНР получают аккредитацию Рособрнадзора, синхронизируется законодательство, а жители Донбасса свободно получают российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, что, несмотря на снижение уровня готовности Народной милиции ДНР, защитники Донбасса будут отвечать на обстрелы ВСУ из разрешённых видов вооружений.

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